Perdita di gas in via Ghirlandaio: scavo urgente e strada chiusa per almeno due giorni

TRIESTE - Scavo urgente per una perdita sulla rete gas in via Ghirlandaio, che è stata chiusa nel tratto compreso tra via Padovan e via Signorelli. Il personale di AcegasApsAmga è intervenuto stamattina a seguito di una chiamata per odore di gas in strada. Dalle rilevazioni è in effetti risultata una dispersione sulla condotta di distribuzione. E' stato così avviato lo scavo per la riparazione ma Acegas, dopo valutazioni approfondite, ha ritenuto di cogliere l'occasione per riqualificare un breve tratto della condotta, invece di limitarsi alla sola riparazione. Si stimano circa due giorni di lavori ma le tempistiche potrebbero subire variazioni perché lo scavo è ancora in corso.