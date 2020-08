Persona corre sui binari: treni in tilt

Nella tarda mattinata di oggi la linea ferroviaria Trieste Venezia ha subito diversi rallentamenti per la presenza di una persona lungo i binari. Lo ha riportato Telefriuli. Il soggetto, probabilmente un migrante, è stato notato mentre correva dalla Polizia Ferroviaria di Trieste, nei pressi della linea ferroviaria tra Bivio d'Aurisina e Trieste Centrale. Gli agenti hanno quindi dato il via alle operazioni di rintraccio per ripristinare il traffico. L'intervento si è concluso intorno alle 14:00. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 70 minuti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.