Scomparso un 61enne sulla spiaggia di Grado: ricerche in corso

GRADO - Scomparso un uomo di 61 anni sulla spiaggia di Grado, in corso le ricerche da parte della capitaneria di porto. L’uomo, di origine tedesca, si era allontanato in mattinata dal tratto libero della spiaggia Costa Azzurra, dicendo alla moglie che sarebbe andato a fare un bagno in mare. La donna, non vedendolo tornare, ha avvertito i soccorsi e l'allarme è stato dato alle 11:40. Inizialmente le ricerche sono state coordinate dalla capitaneria di porto di Grado e poi, vista la necessità di far intervenire unità navali di altri comandi e velivoli per la ricerca aerea, il coordinamento è passato al Maritime rescue sub centre della guardia costiera di Trieste, con l'ausilio dei carabinieri, della protezione civile e dell'elicottero dei vigili del fuoco, che sta sorvolando la zona. Le ricerche si sono allargate anche ai canali di accesso al porto di Grado, in mare aperto e lungo tutto il litorale, ma non ci sono al momento riscontri positivi. Le operazioni proseguiranno quindi a pieno dispiegamento di forze fino al calar del sole, poi saranno impiegate solo le motovedette Sar per ragioni di sicurezza. Se non ci saranno ancora riscontri, saranno programmate altre attività complesse dalle prime luci dell'alba.