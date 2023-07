Una persona scomparsa sulla spiaggia di Grado: ricerche in corso

La capitaneria di porto è al lavoro per cercare la persona scomparsa, un 62enne straniero. Notizia in aggiornamento

GRADO - Scomparso un uomo di 62 anni sulla spiaggia di Grado, in corso le ricerche da parte della capitaneria di porto. L’uomo, di origine straniera, si era allontanato intorno alle 11 del mattino dal tratto libero della spiaggia Costa Azzurra, dicendo alla moglie che sarebbe andato a fare un bagno in mare. La donna, non vedendolo tornare dopo due ore, ha chiesto al vicino ristobar Piper di dare l’annuncio della scomparsa. Al lavoro anche i mezzi della guardia costiera di Trieste e l'elicottero dei vigili del fuoco, che sta sorvolando la zona.