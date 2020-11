Pescatore ottantenne disperso a Grado: ricerche in corso

Si è avventurato da solo in mare per andare a pescare, ma nel pomeriggio non ha fatto ritorno a casa. È quanto accaduto a Grado nella giornata di ieri, martedì 24 novembre, a un pescatore di ottant'anni. Il figlio, non vedendo rientrare il padre all'imbrunire ha contattato la Capitaneria di Porto di Grado alle 17:30 circa. Ritrovata per il momento la barca ma purtroppo non il pescatore. Le indagini sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Trieste e stanno impiegando diverse motovedette e l'elicottero. Notizia in aggiornamento.