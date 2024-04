Maxi multa a un pescatore "abusivo", sequestrati 30 chili di pesce

TRIESTE - Mille euro di multa a un pescatore di frodo, con il sequestro di 30 chili di pesce: è successo durante i controlli della guardia costiera di Trieste, intensificati nei giorni antecedenti le feste pasquali. La sanzione è stata elevata al titolare di un natante da diporto, ovvero di un’unità da pesca non professionale, che delle ore notturne pescava con attrezzatura professionale (una rete da posta). Dopo un'attenta attività di osservazione, iniziata in orario notturno e protrattasi sino all’alba, una pattuglia terrestre, coordinata dal 10° centro di controllo area pesca della direzione marittima di Trieste, ha accertato che il pescatore confezionava in scatole di polistirolo il pesce pescato durante la notte.

L'uomo è stato fermato dai militari al largo del Porto Vecchio e, al termine dell’ispezione, i militari intervenuti hanno trovato nel natante cinque cassette di polistirolo contenenti complessivamente circa 30 chili di prodotto ittico, provento della suddetta attività di pesca, oltre a uno spezzone di rete da posta bagnata di 200 metri circa. Lo sbarco è avvenuto al molo Venezia e al pescatore di frodo è stata elevata una multa da mille euro, oltre al sequestro sia del prodotto ittico che della rete da posta.