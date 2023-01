Sorpresi a pescare vicino alla Siot: sequestrati 40 kg di orate

Nel pomeriggio di oggi, durante un’attività congiunta di vigilanza a tutela dei consumatori, la Capitaneria di porto di Trieste e i Carabinieri di Muggia hanno intercettato un’imbarcazione intenta in attività di pesca professionale in zona non consentita, precisamente in prossimità dei pontili Siot del porto di Trieste, contravvenendo, tra l’altro, alla normativa che regola la security in ambito portuale. All’esito di una complessa ed accurata opera di coordinamento tra le forze impiegate via mare e via terra, è stato possibile individuare i responsabili. Si è quindi provveduto al sequestro di circa 40 kg di orate e di 500 metri di reti. Ai carico dei trasgressori anche una multa di 2000 euro. Il tempestivo intervento delle forze di polizia ha consentito di evitare l’immissione nel mercato di prodotto ittico proveniente da attività illecita, tutelando così i consumatori ed il territorio dalle minacce della pesca illegale.