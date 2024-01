Peschereccio in avaria a causa di un tronco nella rete, in azione i vigili del fuoco

TRIESTE - È stato soccorso ieri sera verso le 18.30 un peschereccio in avaria a causa di un tronco impigliato nella rete calata in mare. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra del nucleo di soccorso subacqueo acquatico che hanno subito verificato le condizioni dell’equipaggio dell’imbarcazione: nessun ferito a bordo e nessun danno rilevante allo scafo o ai sistemi di propulsione. Liberato il peschereccio, grazie all’utilizzo di motoseghe, l’equipaggio è tornato al lavoro già alle ore 20. Il tutto è accaduto un miglio nautico al largo della diga vecchia ed il tronco in questione era lungo circa 15 metri.