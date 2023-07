Yacht contro peschereccio: morto un 61enne

SEBENICO (CROAZIA) - Una tragedia si è verificata nei pressi di Murter, in Croazia, lunedì sera, quando uno yacht e un peschereccio sono entrati in collisione, causando la morte di un 61enne. Come riportato da Novi List, la vittima è il cuoco del peschereccio. Secondo le prime dichiarazioni, infatti, lo yacht ha colpito la fiancata destra del peschereccio, dove si trovava la cucina, e ha causato la morte dell'uomo. La polizia ha arrestato il capitano 51enne dello yacht. Diverse altre persone a bordo delle due navi sono rimaste ferite nell'incidente, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Lo yacht, a seguito della collisione, è affondato e si trova ora a una profondità di 85 metri.