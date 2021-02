Aggredito e pestato a sangue Antonio Parisi di Jotassassina

Il fatto si è verificato in una osmizza di Monrupino. Non è ancora chiara la ragione dell'accaduto. Indagano i carabinieri

Antonio Parisi, noto esponente della comunità Lgbt del Friuli Venezia Giulia, inventore della festa Jotassassina, è stato aggredito e pestato a sangue mentre si trovava con altri due amici in osmizza a Monrupino nella serata di martedì 16 febbraio. Da quanto è stato possibile ricostruire Parisi e gli altri sono stati colpiti da una sorta di gruppetto, che ha agito con ferocia e violenza in pochi istanti. Le immagini che Parisi ha pubblicato sul suo account Facebook sono eloquenti. Lo si vede con il volto tumefatto e con i vestiti intrisi di sangue. Al momento non è nota la causa dell'aggressione. Sul posto carabinieri e ambulanza.