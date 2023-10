Ancora violenza in centro: denunciato pestaggio con tentata rapina, indaga la polizia

TRIESTE - Un altro epsodio di violenza si sarebbe verificato la sera di venerdì 29 settembre in piazza Cavana, proprio la sera prima dell'accoltellamento avvenuto all'alba di sabato in via dell'Orologio. Stando a quanto denunciato il giorno dopo dalla vittima, un 29enne residente a Gorizia, si sarebbe trattato di una tentata rapina in cui cinque ragazzi tra i 18 e i 22 anni lo avrebbero avvicinato chiedendogli quanti soldi avesse in tasca. L'uomo avrebbe tantato di darsi alla fuga ma i giovani avrebbero iniziato a colpirlo con calci e pugni. Un'amica dell'aggredito, che si trovava con lui, ha iniziato a gridare che avrebbe chiamato le forze dell'ordine e i presunti aggressori si sarebbero a qual punto dileguati facendo perdere le tracce. L'uomo è andato con mezzi propri in ospedale, dove gli è stato rilasciato un referto con prognosi di 30 giorni per frattura del naso e perforazione del timpano, con programmazione di intervento chirurgico. La vittima non ha richiesto l'intervento di alcuna forza dell'ordine ma il giorno dopo ha sporto denuncia presso la polizia giudiziaria. Sul fatto indaga la polizia di stato, che verificherà l'eventuale presenza di telecamere e sentirà eventuali testimoni.