Pestaggio al liceo di Firenze, la sottosegretaria Frassinetti: "Assurde le accuse al ministro Valditara"

"Mi sembrano assurde queste accuse così veementi al ministro Valditara. Questa lettera l'avrei fatta con un taglio diverso, mi è sembrata molto ideologizzata". Lo ha dichiarato la sottosegretaria di stato all'Istruzione Paola Frassinetti, in riferimento al pestaggio nel liceo Michelangiolo di Firenze e alla successiva lettera della preside Savino. La sottosegretaria si trovava oggi in visita a Trieste alla presentazione del progetto video

"Attendiamo le indagini - ha aggiunto Frassinetti parlando del pestaggio da parte di sei ragazzi del movimento di estrema destra Azione Studentesca -, ci sono state anche delle perquisizioni quindi attendiamo gli esiti della Procura dei minori per quanto riguarda la posizione dei minorenni, oltre alla posizione dei maggiorenni. Vediamo cosa emerge da queste rilevazioni, che sono fondamentali. Poi sarà più facile esprimersi".