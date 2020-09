Se le danno di santa ragione in piazza Libertà e finiscono a Cattinara: denunciati due ubriachi

Se le sono date di santa ragione in mezzo a piazza LIbertà, sono finiti in ospedale a Cattinara e la Procura della Repubblica di Trieste ha aperto un fascicolo nei loro confronti per fare chiarezza sul grave episodio ed individuare le presunte responsabilità. E' quanto successo nella tarda serata di ieri 13 settembre nel piazzale antistante alla stazione centrale del capoluogo giuliano e che ha visto il coinvolgimento di due cittadini di nazionalità afghana visibilmente ubriachi e di cui al momento non si conosce l'età. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno sedato la lite, e il personale sanitario che ha provveduto a trasportarli in ospedale. Il caso è al vaglio della magistratura.

