Non può portare il cane in ufficio, ma non ci sta: la battaglia di un dipendente del Comune

TRIESTE - Il Comune di Trieste è pet friendly? Non proprio a detta di un suo dipendente, il signor Gianfranco Semeraro. E parliamo di una città che vede "risiedere" oltre 24 mila cani, con una popolazione che è pure in crescita. "Non vi sono normative di carattere nazionale, né regolamenti o provvedimenti interni al Comune di Trieste che vietino l'accesso del cane all'interno dell'Ente per cui lavoro. I miei tentativi, per ora, hanno ricevuto il diniego dai superiori, che glissano con un "chissà, vedremo nel futuro se anche il nostro Comune diventerà pet-frendly". E intanto io il mio cane non posso portarlo". Semeraro, che sulla questione si è documentato a lungo, ha riferito di essere a conoscenza "dell’esistenza di una proposta di legge a firma Brambilla e Rizzetto, sulle "Disposizioni per garantire l’accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico". Ma non so quale sia stato il suo esito. In ogni caso la Legge Regionale 20/2012 all’articolo 20 comma 1, scrive che "I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale", permettendo chiaramente l'accesso del cane, nei luoghi aperti al pubblico non facendo alcuna distinzione tra chi sia il conduttore, quindi tra utenza o lavoratore, e non pone un limite di tempo con riguardo allo stazionamento del cane all'interno degli spazi, rendendo quindi possibile la permanenza del cane all'interno dell'Ente anche per la durata di un turno lavorativo".

"Ho scritto alla Savino e al sindaco, nulla"

Sempre per Semeraro, "occorrerebbe deliberare un regolamento per razionalizzare meglio l’accesso dei cani dei dipendenti sul posto di lavoro, al fine di raggruppare una serie di disposizioni, altrimenti sparse nei vari riferimenti normativi, anche se non possono, a mio parere, costituire un vincolo, in quanto, sono una mera ripetizione di qualcosa, comunque già previsto dalle normative vigenti", e quindi "le clausole che valgono per i cani che lecitamente entrano giornalmente all’interno del Comune di Trieste, che accompagnano l’utenza, dovrebbero valere anche per i cani condotti dai lavoratori all'interno dell’ente". Semeraro ha inoltre, "scritto sia all'assessore Alessandra Savino che al sindaco Roberto Dipiazza, oltre un mese fa, ma da entrambi non ho ricevuto alcuna risposta. Ora sono in attesa di quella della deputata Michela Vittoria Brambilla a cui ho scritto giorni fa. E' dura da soli, ma io non demordo".

I cani a lavoro: alcune realtà hanno detto si

Molti comuni lungo lo Stivale permettono ai lavoratori di recarsi al lavoro accompagnati dai propri cani, a riprova che le normative, in definitiva, lo permettono. Questo perché moltissimi studi dimostrano come grazie agli animali possa diminuire il livello di stress e aumentare la socializzazione, apportando significativi benefici nell’equilibrio tra vita e lavoro negli uffici delle amministrazioni pubbliche, e non solo. Di seguito riportiamo qualche esempio relativo agli uffici delle pubbliche amministrazioni. Per quel che concerne il Senato della Repubblica, il presidente Ignazio La Russa ha aperto, lo scorso anno, un'istruttoria dopo la richiesta della senatrice Michaela Biancofiore, che sta portando avanti una battaglia per rendere possibile la convivenza degli animali domestici in Senato, e di conseguenza negli uffici delle pubbliche amministrazioni; Il Comune di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, ha deliberato un regolamento per consentire ai propri dipendenti di portare il cane in ufficio e ha istituito il Garante per i diritti degli animali. Nel Comune di Genova, già da gennaio 2018 i cani possono seguire i loro padroni in ufficio durante l'orario di lavoro. Nel Comune di Corsico della città metropolitana di Milano, da ottobre 2023, i dipendenti comunali possono godere della compagnia del proprio cane all’interno dell’ufficio. Infine anche presso il Comune di Como - tra le prime città in Italia a varare questo progetto nella pubblica amministrazione - si può lavorare in compagnia dei propri pet riduce lo stress. Obbligatorio, però, avere con sé guinzaglio e museruola.