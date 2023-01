Scuola Spaccini - Sauro - Dante: raccolte 230 firme contro il "trasloco" in via dell'Istria

TRIESTE - Sono oltre 200 le firme raccolte dalla consigliera comunale Rosanna Pucci (Pd) tra le famiglie degli studenti del plesso scolastico Spaccini-Sauro-Dante, attualmente in ristrutturazione. Durante i lavori gli studenti saranno ospitati alla scuola ex Timeus in via dell’Istria a San Giacomo e la petizione vuole sollecitare il Sindaco a "trovare un edificio contenitore nel rione di pertinenza" durante i lavori, "evitando pellegrinaggi quotidiani e lunghi esili ai ragazzi". Pucci aveva anche depositato a settembre un’interrogazione e a dicembre una mozione sullo stesso tema.

“Le famiglie degli studenti - spiega Pucci - vogliono far sentire la loro voce e in queste fredde mattine sono state oltre 230 le firme che da sola ho raccolto davanti alle scuole. La raccolta di firme fa seguito proprio alla mozione depositata in Comune a dicembre e si aggiunge alle molte lettere dei genitori degli alunni, inviate all’amministrazione comunale, in cui vengono evidenziate le perplessità e i timori".

Per la consigliera dem "vanno rispettate la territorialità del plesso scolastico e le scelte delle famiglie che hanno iscritto i figli in queste scuole. Anche i rappresentanti del centrodestra pare che finalmente comincino a percepire il malessere delle famiglie: spero vorranno unirsi alle nostre iniziative". "Noi chiediamo che il sindaco ci ascolti e trovi una soluzione - conclude Pucci - prendendo in seria considerazione gli edifici della zona, in particolare, quelli di via Economo, via Tigor alta e via Combi”.