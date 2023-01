Petizione per una sanità pubblica veterinaria, partita la raccolta firme

Sono 200 le firme raccolte a due giorni dal lancio dalla petizione per una sanità pubblica veterinaria, promossa dall'istruttore cinofilo triestino e proprietario di due cani e due gatti Emanuele Esposito. "Il riscontro ad oggi è stato positivo. Hanno firmato sia proprietari di cani che persone motivate a sostenere la richiesta. Inoltre, diverse realtà triestine come weDog e il Gattile, ma anche negozi per animali del centro città, sono pronti ad aiutare la causa". Una causa importante soprattutto "per coloro che non hanno fondi per far fronte alle spese veterinarie e per i quali i benefici che gli animali d'affezione portano, sono fondamentali". "A Bologna e a Roma esistono già realtà ospedaliere veterinarie pubbliche, dove lavorano gli specializzandi - aggiunge Esposito -. Si può fare anche qui".

Dopo i primi due appuntamenti pubblici in centro città, ora Esposito punta ai rioni, a Muggia e a Duino. Ma non solo: "c'è interesse anche da Udine e Gorizia - spiega il promotore dell'iniziativa -. Ci muoveremo al più presto per trovare dei referenti anche per il resto della regione". L'obiettivo è raggiungere le 10 mila firme "da consegnare entro il prossimo Assestamento a luglio affinché vengano predisposti i fondi per lo studio di fattibilità".