"Spostare la scultura della Barcolana da piazza Unità" nasce la petizione su Change.org

"Rimuovere la scultura della Barcolana da piazza Unità", lo chiede una petizione a firma di Alvise Zanchi sulla piattaforma change.org. La scultura, si precisa nel testo della petizione, "è stata collocata in centro alla storica piazza Unità di Trieste in via permanente, su volontà del Sindaco di Trieste Di Piazza, e senza consultare la cittadinanza, rimasta attonita.

"Questa scultura - si legge -, di qualità discutibile, rompe la prospettiva dello sguardo verso il mare, e incide arbitrariamente sull'equilibrio e sul paesaggio di una delle piazze storiche più belle d'Italia, modificandolo in modo permanente. Neppure negli anni Venti e Trenta del Novecento, in epoca di interventi peraltro firmati dai maggiori rappresentanti del mondo accademico e artistico, il governo italiano ritenne sensato modificare la monumentalità della piazza".

"Oltre che per l'inopportunità della sua arbitraria collocazione - spiega Zanchi nella petizione -, la stessa qualità della scultura deve essere valutata da un punto di vista strettamente artistico da parte di organi ufficiali dotati delle competenze culturali per esprimere un parere oggettivo, e non solo di opportunità politica, in merito alla sua conservazione. Chiediamo al Sindaco, alla Sovrintendenza alle belle arti della Regione e all'organo del governo competente, al MiBact, che intervengano per rimuoverla dalla sede attuale e spostarla altrove, per esempio a Barcola, in luogo più consono".