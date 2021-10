Calcinacci nelle aule e sulle scale, in frantumi una finestra: evacuata la succursale del Petrarca

Gli studenti della succursale del liceo Petrarca sono stati evacuati dalla sede di largo Sonnino a causa di calcinacci caduti in diverse aule e sulle scale. Sul posto i vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'edificio. "Si comunica - questa la nota della dirigente scolastica - che, viste le segnalazioni ricevute in merito all'agibilità di alcune aule della sede succursale, per motivi di sicurezza e in attesa degli accertamenti da parte degli organi competenti, è stata appena disposta l'uscita anticipata di tutte le classi della sede succursale. Appena disponibili, saranno inviate comunicazioni relative allo svolgimento delle attività didattiche nei prossimi giorni".

La notizia è in aggiornamento