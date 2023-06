"Petrarchiadi", un'edizione da ricordare: sarà l'ultima con l'ideatore Massimo Stera

TRIESTE - Lunedì 5 giugno, al Liceo Petrarca tornano le "Petrarchiadi", le olimpiadi goliardiche che segnano il termine del percorso scolastico dei ragazzi del Liceo Petrarca di Trieste. L'evento, giunto alla XXIV edizione (interrotto soltanto un anno causa Covid), si svolgerà nel cortile dell'istituto lunedì a partire dalle ore 10. Quello di quest'anno sarà un appuntamento speciale: sarà infatti l'ultima edizione per l’ideatore della manifestazione, il prof. Massimo Stera, che, ormai prossimo alla pensiore, saluterà scuola e alunni.

La manifestazione prende la forma di una festa sportiva che coinvolge come attori le classi quinte in procinto di concludere il loro percorso liceale ma e? da 24 anni occasione di entusiasmo per tutto il Liceo. I giochi sono attinenti alle attività motorio-sportive e s’ispirano fondamentalmente al team building. Alcune migliaia di maturandi, decine di insegnanti e ben cinque presidi hanno contribuito a far proseguire e rendere le Petrarchiadi una manifestazione appagante rendendola attesa e irrinunciabile per gli studenti a testimonianza che a volte iniziative nate dal basso, senza altre pretese che vivere una giornata gioiosa, possano creare un senso di comunita? coinvolgendo intensamente molte persone.

Nei giorni precedenti la manifestazione, ciascuna classe scegliera? un tema da rappresentare negli stendardi e nelle coloratissime magliette, accompagnando poi il tema con l’ideazione del trucco e le coreografie per la danza rappresentativa della classe. La festa iniziera? proprio con la presentazione della danza del gruppo (le quinte quest’anno saranno 9, con la partecipazione di circa 200 studenti!) per terminare con un originale grido di battaglia. L’aspetto coreografico, il trucco e la coesione di squadra dimostrata anche nella preparazione degli stendardi verranno valutati da una giuria di insegnanti del Liceo. A seguire il confronto proseguira? sul campo con alcuni giochi pensati per coinvolgere i piu? atletici e chi non lo e? affatto o e? abile diversamente.

Ogni classe potra? schierare due insegnanti nei giochi e utilizzarli come jolly raddoppiando in questo caso il punteggio ottenuto dal gruppo. Anche quest’anno si proporra? la modalita? di svolgimento “ibrida”. Considerato il successo del coinvolgimento di tutte le classi della scuola all’evento online dello scorso anno, le premiazioni avverranno il giorno successivo in modalita? “online” (6 giugno, a partire dalle ore 11).