La musica torna protagonista al Polo Toti: al via il PGTSummer Music

TRIESTE - Dal 21 luglio al 7 settembre torna a Trieste il PGTSummer Music 2023. Il festival musicale del Polo Giovani Toti, giunto alla sua seconda edizione, è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa dall'assessore comunale all'Educazione Maurizio De Blasio, in presenza delle rappresentanti del PAG Progetto Giovani dei Servizi educativi del Comune di Trieste e della vicepresidente dell'AGM Centro Studi, Baya Rinchinova. "L'obiettivo di questa iniziativa è fornire una risposta concreta alle istanze dei giovani, offrendo spazi attrezzati pubblici, gratuiti e sicuri per lo svago e l'aggregazione di qualità, per una promozione artistica e culturale", ha dichiarato l'assessore De Blasio. "L'ambito giovanile è parte integrante della comunità e l'Amministrazione sta lavorando in un'ottica di incontro e partecipazione, pilastri della vita democratica e della libertà."

Il festival, che vedrà la partecipazione di giovani artisti emergenti e band più affermate della realtà locale, nazionale e internazionale, rappresenta un'occasione per le giovani band triestine di esibirsi, alcune per la prima volta, davanti ad un pubblico e a fianco di artisti più noti ed affermati. Il programma musicale, che spazierà dal jazz all'indie, passando per le energiche sonorità punk, è stato curato da un comitato artistico composto da musicisti professionisti e volontari delle associazioni accreditate al PAG. Durante gli otto eventi, che si svolgeranno fino al 7 settembre, saranno attivi un punto ristoro ed un punto informativo con notizie sul mondo del lavoro, del volontariato e della mobilità internazionale. Gli eventi si terranno nella zona esterna del Polo Giovani Toti, con ingresso da via del Castello 1, dove è stato allestito il palco per le esibizioni delle band. L'ingresso agli eventi è libero, fino ad esaurimento dei posti. Il programma completo è consultabile sul sito del PAG e sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Trieste, del Progetto Area Giovani e del Progetto CAD.