"Su atti aziendali soluzione a giorni, opposizione non conosce le procedure"

"L'opposizione non conosce le procedure, è normale dialettica tra aziende sanitarie e direzione centrale. Si troverà una soluzione a giorni, non ci sono problemi, è nella normale prassi. Far polemica su questo dà il senso di quanto sia strumentale l'azione messa in campo da chi utilizza la salute dei cittadini per cercare di guadagnare un pochino di visibilità". Le parole sono del governatore del Friuli Venezia Giulia, intervenuto nel pomeriggio di oggi 28 aprile all'ospedale Maggiore di Trieste ed in merito allo stop nei confronti degli atti aziendali e che, secondo indiscrezioni, dovrebbero invece essere approvati nel giro di qualche giorno.