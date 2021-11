Torna il piano neve del Comune: tutte le informazioni utili

In caso di neve e ghiaccio il Comune di Trieste ed AcegasApsAmga sono in campo con uomini e mezzi. Con l'arrivo dei primi freddi il Comune di Trieste e AcegasApsAmga si preparano come ogni anno a fronteggiare neve e ghiaccio, grazie ad azioni coordinate volte a ridurre disagi e prevenire incidenti:

Mezzi spargisale

In base alle previsioni meteo, in caso di neve, AcegasApsAmga mette in campo i mezzi spargisale per prevenire la formazione di ghiaccio.

Spazzaneve

L'impiego dei mezzi spazzaneve si attiva con almeno 5 cm di neve (al di sotto, l'azione delle lame degli spazzaneve non sono efficaci) e si protrae per tutto il fenomeno nevoso.

Percorsi prioritari

Spargisale e spazzaneve operano secondo percorsi prestabiliti, dando priorità a:

direttrici di accesso agli ospedali;

strade di scorrimento principali;

strade percorse dai mezzi pubblici;

strade di grande percorrenza;

strade principali di quartiere.

#AllertameteoFVG: costante aggiornamento sui social-media istituzionali

Il Comune di Trieste in caso di neve utilizzerà i propri canali social per una comunicazione costante dell'emergenza maltempo in corso. Le pagine Facebook, Telegram e Twitter del Comune di Trieste sono visibili a tutti, senza il bisogno di iscriversi con un profilo personale.

Ogni comunicazione di pubblica utilità riguardante il maltempo, sarà preceduta dall'hashtag #AllertameteoFVG.

Dall’anno scorso si è aggiunta inoltre Luceverde la app di Aci, scaricabile gratuitamente, con informazioni aggiornate sul traffico locale fornite da Anas, FVG Strade e Comune di Trieste.

Il contributo dei cittadini

Per gestire efficacemente le situazioni di neve e gelo in una città complessa come Trieste, è essenziale il contributo fattivo dei cittadini:

Rimozione neve e ghiaccio

Un contributo fondamentale può essere fornito da ogni cittadino rimuovendo la neve e il ghiaccio dai propri passi carrai e dai tratti di marciapiede prospicienti la propria abitazione/proprietà.

Spargimento sale davanti alle case e alle attività

È vivamente consigliato spargere sale sul marciapiede davanti a casa per prevenire la formazione di ghiaccio. Non ne occorre molto:

circa 1 cucchiaio ogni mq prima che nevichi;

circa 50 grammi per mq, se è già nevicato.

Importante: nel rispetto degli accorgimenti antiCovid, la distribuzione del sale è sospesa. Si invitano pertanto i cittadini a procurarsi autonomamente una scorta di sale presso i consueti distributori commerciali. L’Amministrazione presidierà con i propri partner istituzionali le criticità che potrebbero emergere durante l’eventuale emergenza neve, allo scopo di attivare tempestivamente quanto necessario.

Lo sai che...? Il sale riduce la temperatura di congelamento di circa 5°? In questo modo il ghiaccio si formerà solo a temperature inferiori a -5°. Da qui l'importanza di spargerlo prima che inizi a nevicare.

Consigli utili in caso di neve e ghiaccio

Usare l'auto solo se strettamente necessario: mettersi alla guida è più pericoloso ed il traffico rallenta il lavoro degli spazzaneve.

Guidare con estrema prudenza, montando gomme termiche o catene.

Se disponibile parcheggiare l'auto in garage per non ostacolare gli spazzaneve.

Evitare l'uso di moto, scooter e biciclette.

Indossare sempre scarpe sicure e, se possibile, i ramponi da ghiaccio per prevenire possibili cadute (i marciapiedi, specie se si forma il ghiaccio, sono estremamente scivolosi).

Numeri utili

Numero Unico per le Emergenze 112

Polizia Locale 040.366.111 (24h)

Comune di Trieste, URP 040.675.4850