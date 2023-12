Presentato il nuovo piano neve del Comune: tutte le informazioni utili

TRIESTE - In vista della stagione invernale, Trieste si prepara a garantire la sicurezza dei suoi cittadini grazie a un piano ben strutturato e a una comunicazione efficace. Questa mattina, nella Sala Giunta del palazzo municipale, l'assessore alle Politiche della Sicurezza Cittadina, Caterina de Gavardo, ha presentato la nuova infografica informativa del piano neve del Comune di Trieste.

Il piano neve

Il Comune di Trieste ha elaborato un piano neve che coinvolge diversi servizi interni ed esterni, tra cui AcegasApsAmga, EDRfvg, FVG Strade, Strade Anas, Trieste Trasporti e Global Service, Edison Facility Solutions Spa e Siram Spa. Gli attori istituzionali coinvolti, affinati nell'arco degli anni, sono coinvolti anche nelle operazioni preventive, quali la salatura delle strade e dei marciapiedi intorno alle scuole "Questa conferenza nasce con l'idea di informare la cittadinanza su quali sono le buone pratiche utili in caso di neve e ghiaccio. Grazie all'aiuto del Servizio Informazione istituzionale e Open Government – ha dichiarato Caterina de Gavardo - abbiamo realizzato un'infografica che verrà pubblicizzata su tutti i canali istituzionali del Comune di Trieste e che servirà per passare le informazioni utili alla cittadinanza in caso di neve”. Paolo Jerman, Vice Comandante della Polizia Locale, ha consigliato ai cittadini di dotarsi di sale e, in caso di criticità elevata, di utilizzare l'auto solo se strettamente necessario e solo se muniti di catene o pneumatici da neve. Ha anche spiegato che il piano neve prevede interventi prioritari su direttrici di accesso agli ospedali, strade principali, e percorsi per i mezzi pubblici.

Emergenze e social

Il Social media manager del Comune di Trieste, Christian Tosolin, ha precisato che in caso di neve il Comune comunicherà costantemente lo stato dell'emergenza sui propri canali social; Facebook, X (ex Twitter) e Telegram. Le pagine Facebook e X del Comune sono aperte a tutti, non è necessario avere un profilo personale; per ricevere i messaggi del Comune via Telegram è sufficiente iscriversi gratuitamente. Facebook e Telegram permettono anche ai cittadini di segnalare le criticità e i problemi senza intasare il centralino della Sala Operativa. In caso di emergenza gli operatori leggono le segnalazioni inoltrandole alla Sala Operativa della Polizia Locale e contestualmente informano la cittadinanza dell'evolversi della situazione, fino alla risoluzione. Ogni comunicazione riguardante l'emergenza, sarà preceduta dall'hashtag: #AllertameteoFVG Per ridurre i disagi e prevenire incidenti è però indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini. In pieno spirito di comunità. Per gestire efficacemente situazioni di neve e/o gelo, è essenziale il contributo fattivo dei cittadini. ?

Numeri utili

NUE h24 (Numero Unico per le Emergenze) 112

Polizia Locale (sala operativa h24) 040366111

AcegasApsAmga (cassonetti/tombini) 800.955.988