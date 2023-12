TRIESTE - Approvato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, edizione 2023. La riunione conclusiva in prefettura è avvenuta martedì 12 dicembre, nella giornata dedicata agli scomparsi, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse pro tempore. Il prefetto Pietro Signoriello ha presieduto l'incontro per l'approvazione del documento, che ricalca l’impostazione della precedente pianificazione, le cui procedure sono state più volte positivamente testate nel corso degli anni. Il piano è stato integrato sulla base delle linee guida contenute nelle circolari commissariali indirizzate alle Prefetture tra il 2020 e il 2022 e delle buone prassi pervenute dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Il Piano è frutto della collaborazione di tutti i Soggetti chiamati ad intervenire nel caso di denuncia di scomparsa e si prefigge lo scopo, nel rispetto dell’autonomia, dei ruoli e delle competenze degli Enti coinvolti, di assicurare l’immediatezza dell’intervento e la preventiva definizione dell’assetto organizzativo, al fine di ottimizzare la collaborazione e il coordinamento nelle operazioni di ricerca.