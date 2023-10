Il pianoforte donato da Primo Rovis dà il via alla rassegna concertistica al Magazzino 26

TRIESTE - Il pianoforte Steinway&Sons di proprietà di Pro Senectute ASP e concesso al Comune di Trieste e la rassegna concertistica della Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni “La musica raccontata e interpretata dagli esecutori” quale attività sperimentale relativa alla collaborazione con Pro Senectute da parte del Comune sono stati presentati oggi (venerdì 6 ottobre) presso la sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio (ora Porto Vivo) di Trieste nel corso di una conferenza stampa introdotta dall’Assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi. E’ seguita l’esecuzione del Secondo Movimento della Seconda Sonata di Rachmaninov in occasione del 150esimo anniversario della nascita del compositore da parte della studentessa neodiplomata al Conservatorio Tartini con 110 e lode con menzione Teodora Kapinkovska – pianista macedone residente da molti anni a Trieste - che sarà protagonista del concerto di apertura del 12 ottobre.

L'accordo

L’Assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi ha ricordato in apertura le fasi che hanno portato alla collocazione del pianoforte a coda Steinway & Sons, inizialmente destinato a Torino, presso la Sala Luttazzi. “Siamo felici di poter annunciare oggi – ha esordito l’Assessore Rossi - di aver trovato un accordo in tal senso con la Pro Senectute che prevede anche l’organizzazione di una serie di concerti”. Il Comune di Trieste e la Pro Senectute Asp hanno stabilito una collaborazione della durata di tre anni, con la possibilità di estensione per un ulteriore triennio, riguardante la collocazione e l’utilizzo del pianoforte a coda Steinway & Sons, modello B-211, donato una ventina d’anni fa da Primo Rovis. Lo strumento verrà posizionato nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio, diventando un nucleo per eventi culturali e concerti, in particolare per la rassegna “Una luce sempre accesa”. L'intesa facilita anche l'inclusione di eventi proposti dalla Pro Senectute nel calendario degli eventi comunali, arricchendo l'offerta culturale cittadina, con un focus particolare sugli anziani. La collaborazione elimina anche la necessità per vari organizzatori di eventi di noleggiare un pianoforte e sostenerne i costi di trasporto.

Il primo spettacolo

Il primo degli spettacoli che vedranno l’utilizzo del pianoforte che costituirà l’anima di quasi tutti gli appuntamenti in programma, sarà la rassegna proposta dall’Associazione Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” dal titolo “La musica raccontata e interpretata dagli esecutori” che sarà articolata in dieci concerti che si terranno dal 12 ottobre al 28 dicembre 2023 nella Sala Luttazzi del Magazzino 26. Tutti i concerti si svolgeranno in orario pomeridiano - alle ore 17.30 - e saranno aperti al pubblico con ingresso libero.