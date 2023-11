Controlli confini, Piantedosi a Trieste: è il giorno dell'incontro con i ministri di Slovenia e Croazia

TRIESTE - Previsto oggi alle 12:00 in Prefettura il vertice tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i suoi omologhi di Slovenia e Croazia per discutere il prolungamento della sospensione di Schengen. Il provvedimento, istituito al fine di bloccare eventuali infiltrazioni terroristiche dalla rotta balcanica, ha visto nelle scorse settimane il ripristino dei controlli ai valichi di Fernetti, Rabuiese e Pese. L'accordo aveva una durata iniziale di dieci giorni, poi prorogato, e la Slovenia ha già deciso di di continuare ad effettuare i controlli almeno fino al 19 novembre. Dal vertice di oggi si attendono le future decisioni in merito e prima dell'incontro il ministro presenzierà, sempre in Prefettura, al al Comitato per l'ordine e la sicurezza con le autorità locali.