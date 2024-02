Riqualificazione di Barcola: ecco come la vogliono i triestini

TRIESTE - I cittadini vedono il futuro di barcola con più alberi e zone verdi, un bus da piazza Libertà al Park Bovedo attraverso il Porto Vecchio, più arredi urbani e attrezzi ginnici e il trasporto pubblico via mare con una o due fermate (che potrebbero essere realizzate presso il decimo Topolino o il Molo Zero). In molti ancora utilizzano l'auto per andare a Barcola, e sarebbero disposti a rinunciarvi se i mezzi pubblici fossero meno affollati e più frequenti. Sono alcuni dei dati emersi dal questionario della piattaforma partecipativa del Comune sulla riqualificazione di Barcola, che si è concluso il 15 gennaio scorso. I risultati, presentati oggi in municipio dall'assessore all'Urbanistica Michele Babuder e dall'architetto del Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio, Beatrice Micovilovic

La Piattaforma è stata consultata da 4.531 utenti, di cui 3519 (circa il 78 per cento) hanno iniziato il questionario senza terminare i 33 punti previsti. Un totale complessivo di 2.457 utenti, tra questionari online e cartacei (attraverso l'unità mobile dell'Urp nei diversi rioni) hanno compilato il test. Scarsa la partecipazione dei giovani al questionario: i cittadini tra i 15 e i 20 anni sono stati poco più dell’11 per cento.

Viabilità e sicurezza

E' rilevante notare come la zona sia raggiunta prevalentemente da automobili e l'uso della bici è decisamente residuale. Infatti quasi la metà degli intervistati (46 per cento) va a Barcola in auto, mentre il 21,4 per cento usano mezzi motorizzati a due ruote come la moto o lo scooter. Pochissimi coloro che raggiungono la zona con i mezzi pubblici (17,9 per cento) e con la bici (7,3 per cento).

Il livello di sicurezza della zona viene valutato come poco sicuro o per nulla sicuro da circa un quarto del campione mentre la maggior parte ritiene la sicurezza della viabilità sufficiente e il 15 per cento da molto a estremamente sicuro. Gli attraversamenti pedonali vengono ritenuti l’elemento che più contribuisce alla sicurezza del luogo, oltre alle piste ciclabili e i parcheggi su strada. Gli elementi che invece incidono negativamente sulla fluidità del traffico sono principalmente la gran quantità di mezzi, la distrazione dei conducente e la sosta selvaggia.

Mezzi pubblici

Rilevante è il fatto che, se i mezzi pubblici fossero meno affollati e più frequenti il 66 per cento degli intervistati sarebbe disponibile o molto disponibile a utilizzarli al posto del loro mezzo privato. Leggermente inferiore l’entusiasmo verso una pista ciclabile più continua e sicura (il 49,4 per cento sarebbe disponibile o molto disponibile ad abbandonare l’auto il favore della bici).

La maggioranza, inoltre, riterrebbe utile o molto utile un collegamento via mare con Barcola (63,3 per cento), già previsto da una delibera di partecipazione a un bando regionale recentementemente approvata dalla Giunta e condivisa con Trieste Trasporti e Tpl Fvg. Il luogo più gettonato per una o più possibili fermate del collegamento è la pineta di Barcola, seguita dal porticciolo del Cedas (poco praticabile per il basso fondale) e il bivio di Miramare. La delibera approvata non specifica ancora quali e quante saranno le fermate ma la scelta ricadrà probabilmente, come anticipato, sul Molo Zero sul decimo Topolino.

Altri dati

Le strutture per persone con disabilità sono valutate positivamente solo dall’11 per cento degli intervistati e poco meno della metà sarebbero disposti a usare parcheggi di interscambio a Miramare e a Park Bovedo per ridurre quelli su strada. La quasi totalità degli intervistati, invece, accoglierebbe con favore più alberature e spazi verdi (93 per cento), e l’80 per cento vorrebbe un collegamento bus da piazza libertà al park Bovedo attraverso il Porto Vecchio. Entusiasmo anche per le proposte di realizzare più elementi di arredo urbano come panchine e tavoli da pic nic (olte il 78 per cento) e più attrezzi ginnici (64 per cento), mentre quasi il 74 per cento è favorevole ad ampie terrazze sul mare nei pressi del bivio.

La cittadinanza si dimostra poi molto affezionata ai sampietrini sul lungomare della pineta (34 per cento), il 24 per cento vorrebbe cemento drenante colorato, il 19 per cento lastre di pietra e il 15 per cento arenaria. Come prevedibile, inoltre, non piace l’idea di istituire dei parcheggi a pagamento per una maggiore rotazione (i no al 57 per cento, i sì solo al 35). Accolta poi con relativo favore la possibilità di eliminare dei parcheggi nel tratto Park Bovedo - pineta per realizzare una nuova pista ciclabile (50 per cento sì, 39 per cento no). Idee più confuse, invece, in merito all’ampliamento delle corsie stradali a scapito dei parcheggi su strada, se fossero realizzati dei parcheggi scambiatori (non favorevoli o poco favorevoli al al 42 per cento, 18 per cento gli incerti mentre il 38 per cento è a favore. "Vista la bontà dello strumento - ha dichiarato l'assessore Babuder - in futuro lo utilizzeremo nuovamente”.