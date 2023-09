Degrado giardino di piazza Carlo Alberto, l'attacco di Punto Franco

TRIESTE - "Inaccettabile il reiterato posticipo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino di piazza Carlo Alberto", lo dichiara il gruppo Lista Punto Franco attraverso i suoi rappresentati Giorgio Sclip, consigliere comunale, e Martina Machnich, capogruppo in IV circoscrizione, che rivolgono un appello all'assessore Babuder per sollecitare interventi di riqualificazione. Secondo la lista Punto Franco "Nonostante le richieste e i continui solleciti del territorio la condizione di degrado del giardino, che è un fulcro del rione di San Vito, rappresenta l’ennesima difficoltà di questa Amministrazione comunale nel pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Constatiamo purtroppo che, nonostante un investimento pari a 203.000 euro già stanziato dal Comune nella consiliatura precedente, negli ultimi anni sono sostituite le reti del campo di calcio ed è stata effettuata una recente manutenzione alla fontana da parte di Acegas".

I consiglieri riferiscono che i lavori erano stati annunciati nell’autunno dell’anno scorso, per poi essere rimandati alla primavera dal 2023. "Siamo ad agosto 2023 - riferiscono Sclip e Machnich - la vegetazione è incontrollata e la situazione del porticato è pressoché invariata. Pur consapevoli che il parere favorevole a procedere da parte della Soprintendenza è pervenuto solo tre settimane fa, come appreso a mezzo stampa, e comprendendo tutti gli intoppi burocratici, rimane il fatto che il problema è aperto da anni e che il Comune non è stato in grado di dare una risposta tempestiva ad un bisogno centrale del rione e dei suoi residenti".

L'assessore Michele Babuder, interpellato in merito al telefono, ha replicato: "Risponderò con i fatti, considerato che questa è stata una delle prime cose prese in mano relativamente alle aree verdi".