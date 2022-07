Galleria di piazza Foraggi chiusa fino al 31 ottobre

TRIESTE - I lavori della galleria di piazza Foraggi dureranno almeno fino al 31 ottobre. L'annuncio è stato comunicato dal sindaco Roberto Dipiazza e dall'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi questa mattina nel corso di una conferenza stampa convocata davanti all'entrata del cantiere. A far slittare la riapertura e a rendere necessaria la proroga di quasi 100 giorni sono stati "dei percolamenti e delle trasudazioni di acqua lungo la calotta della galleria" come si legge nella nota del Comune di Trieste.

Insomma, non più la caratteristica goccia della galleria di Montebello, ma anche altre perdite idriche "venute alla luce nelle lavorazioni". Vanno quindi individuate, così l'amministrazione comunale, "soluzioni che dovranno portare ad aumentare l'impermeabilità della volta della galleria". Per fare questo i tecnici hanno pensato a "lastre grecate per raccogliere le acque e convogliarle in fognatura". "Verrò ogni settimana a controllare lo stato dei lavori, starò dietro alla ditta" ha riferito il sindaco Dipiazza.

Le difficoltà per riuscire a portare a casa i lavori in tutti questi mesi si sono moltiplicate e, secondo l'amministrazione, sono emerse criticità che non erano particolarmente prevedibili. In ultimo si è aggiunto il sequestro dell'area della Calcestruzzi Trieste di via Errera, che la ditta Sac Scarl (impegnata nel cantiere di piazza Foraggi) utilizzava. "Stiamo pensando ad un'alternativa" ha detto Dipiazza sottolineando la richiesta, alla ditta, di non sospendere i lavori neanche in agosto.