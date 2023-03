Galleria di piazza Foraggi, Dipiazza: “Siamo all’85 per cento della realizzazione”

TRIESTE - I lavori per la galleria di piazza Foraggi sono “all’85 per cento della realizzazione”. Lo dichiara il sindaco Dipiazza, raggiunto al telefono, dopo aver postato su Facebook una foto della galleria con il commento “Dai che manca poco”.

“Sono stato lì ieri per un sopralluogo - ha spiegato Dipiazza - e ho visto che la situazione è abbastanza buona, come si può vedere dalla foto”. Il primo cittadino non si sbilancia sulla data della riapertura e spiega che “adesso la difficoltà è reperire le materie prime, è il problema del superbonus 110. Le ditte stentano a trovare materiale per il rivestimento perché hanno moltissimi ordini” ma ribadisce che “siamo a buon punto”.