Far west in piazza Garibaldi: aggredisce una barista, arrestato

TRIESTE - Momenti di tensione in piazza Garibaldi. Intorno alle 18:30 un 48enne rumeno, visibilmente alterato, è entrato in un bar della zona e, senza alcun motivo apparente, ha aggredito verbalmente la barista. La scena è stata notata dal titolare del supermercato adiacente, anch'egli rumeno, che è subito intervenuto. I due sono quindi venuti alle mani. La vicenda si è conclusa con un ferito ed un arresto. Il 48enne, infatti, è stato arrestato dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, mentre il titolare del supermercato è stato trasportato a Cattinara in codice verde dagli operatori sanitari del 118.