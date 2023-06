Ancora tensione in piazza Garibaldi, donna ubriaca si ribella ai carabinieri: denunciata

TRIESTE - Ubriaca, dà in escandescenze in un negozio di piazza Garibaldi, poi si ribella ai Carabinieri e viene denunciata. E’ successo nella mattinata di oggi, giovedì 22 giugno, intorno alle 11:30. Un altro episodio di tensione in piazza Garibaldi, dopo la lite con accoltellamento della scorsa domenica. Nell’episodio odierno la donna, una cittadina italiana cinquantenne di origini dominicane, ha arrecato disturbo all’interno di un pubblico esercizio nelle vicinanze e i titolari hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I Carabinieri sono riusciti a far uscire la signora dal negozio in tranquillità, poi la 50enne ha nuovamente perso la calma, visibilmente alterata dai fumi dell’alcol, e ha oltraggiato gli operatori. E’ stata così denunciata a piede libero.