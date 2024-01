Esplosi 40 colpi di pistola scacciacani in piazza Garibaldi, denunciato

TRIESTE - Prima sono scattate le manette, poi al termine dei controlli di rito effettuati in caserma fine è stato denunciato a piede libero. Nella notte un giovane di origine kosovara è finito nei guai dopo aver esploso almeno dieci colpi con una scacciacani. L'episodio è avvenuto nella zona di piazza Garibaldi. Il ragazzo - maggiorenne - è stato trovato dai militari dell'Arma in evidente stato di agitazione. Sul posto circa una quarantina i colpi esplosi. Sui fatti sono al lavoro i carabinieri. E' possibile, infatti, che prima dell'arrivo dei militari il giovane kosovaro fosse in compagnia di altre persone, datesi alla macchia.