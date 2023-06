Ubriaco, violento e recidivo: giovane bandito da piazza Garibaldi

TRIESTE - Una raffica di precedenti di polizia culminati con un accoltellamento commesso lo scorso 18 giugno ha costretto il questore Pietro Ostuni a bandirlo da tutti gli esercizi che somministrano bevande ed alimenti in piazza Garibaldi e dintorni per la durata di un anno. A ricevere il daspo urbano è stato un cittadino di nazionalità romena, nato nel 1985, che da lunedì 26 giugno non può più avvicinarsi alla zona dove lui stesso era stato protagonista di numerosi episodi di cronaca. A maggio aveva già ricevuto l'avviso orale del questore, per alcuni episodi movimentati. Nella prima settimana del mese di giugno poi, in stato di alterazione alcolica, aveva molestato i clienti e la barista di un bar di piazza Garibaldi. Non pago, una settimana dopo, il giovane aveva iniziato ad importunare alcuni connazionali, per poi minacciarli e accoltellando, con un taglierino, uno di loro. L'uomo è stato quindi denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali.