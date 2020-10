Lite tra coppia di ubriachi in piazza Goldoni: Daspo e multa per lui, lei soccorsa dal 118

Una lite tra ubriachi in piazza Goldoni, con una donna che viene soccorsa dai sanitari del 118 e lui nei guai proprio per lo stato di alterazione alcolica. E' successo nel pomeriggio di domenica 18 ottobre all'altezza dei portici della celebre piazza del centro triestino. Coinvolto un triestino di 50 anni (già noto alle forze dell'ordine) in palese stato di ubriachezza, che aveva da poco litigato con la donna. Al momento dell'intervento del personale della Squadra Volante, la donna è stata trovata a terra (anche lei a casa dell'abuso di sostanze alcoliche). All'uomo, oltre che la sanzione per ubriachezza, è stato notificato un Daspo urbano di 48 ore.



