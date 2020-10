Piazza Libertà blindata: raffica di scontri tra manifestanti

Manifestanti di destra e antifascisti si sono scontrati in una vera e propria rissa. È successo oggi, sabato 24 ottobre alle 18, prima della manifestazione annunciata dal gruppo Son Giusto e da alcuni movimenti di estrema destra tra cui Casapound, Veneto Fronte Skinheads e Forza Nuova. Intervenuta anche l'ambulanza del 118 per soccorrere tre persone appartenente alla fazione degli "antagonisti" della protesta. La manifestazione di protesta contro l'immigrazione, e per questo organizzata in piazza Libertà, era stata autorizzata dalla Questura e diversi agenti della Polizia in tenuta antisommossa hanno dovuto intervenire con alcune cariche. Circa un centinaio i manifestanti, altrettanti gli antifascisti. In piazza anche il consigliere comunale di gruppo misto Fabio Tuiach e diversi esponenti della curva Furlan. Presente anche una delegazione dei "Gilet arancioni" del generale Pappalardo. Notizia in aggiornamento.

