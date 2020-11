In piazza Libertà con un coltello: denunciata una donna

Nella tarda mattinata di ieri, in piazza della Libertà, il personale della Squadra Volante della Questura ha identificato tre persone: una donna svizzera e due uomini, un ucraino e un romeno . La donna è stata trovata in possesso di un coltello ed è quindi stata denunciata. Dagli accertamenti effettuati è anche emerso a carico dei due uomini un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Trieste. Anche per loro è scattata la denuncia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.