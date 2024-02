Ancora far west in città, rissa a colpi di bottiglia, ferita una persona

TRIESTE - L'ennesima rissa tra giovani ubriachi, questa volta a colpi di bottiglia. L'episodio è andato in scena nella serata di ieri 24 febbraio, tra l'incredulità dei passanti, al capolinea della linea 2/ di via Galatti, poco distante da piazza Oberdan. Un gruppetto di giovani si è reso protagonista di un episodio da far west che per poco non ha provocato pesanti conseguenze. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, i giovani hanno dato vita ad una violenta rissa. Sono volati calci e pugni, e anche una bottiglia di vetro. Secondo quanto si apprende da alcune testimonianze, uno dei giovani avrebbe scagliato una bottiglia verso un altro ragazzo. La bottiglia però è finita contro la vetrata dell'autobus, mandandolo in frantumi. Una delle persone a bordo dell'autobus è rimasta leggermente ferita e ha necessitato delle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza.

La lunga lista di episodi

Quello di ieri sera è solamente l'ennesimo grave episodio di cronaca avvenuto in città negli ultimi giorni. Almeno tre le rapine messe a segno tra la scorsa settimana e il weekend, oltre ad una violenza sessuale ai danni di una giovane donna e la rapina da oltre 20 mila euro commessa inn via Carpaccio, nel rione di San Vito. Per non parlare poi dell'alto numero di coltelli che ormai vengono sequestrati dalle forze dell'ordine e che vengono utilizzati per minacciare o rapinare le persone. Anche in pieno giorno. Numerosi gli interventi delle forze dell'ordine in tal senso, con carabinieri, questura e polizia locale alle prese con fenomeni un tempo assenti. Un segno che negli ultimi anni la città è cambiata e che forse, da parte delle istituzioni, c'è bisogno di un cambio di passo.