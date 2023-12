Danneggia gli alberi di Natale di piazza Unità, denunciato

TRIESTE - E' stato denunciato un cittadino di nazionalità pakistana che nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre ha danneggiato le luci di sei alberi di Natale che in questo periodo abbelliscono piazza Unità d'Italia. L'uomo, secondo quanto viene riportato dai media locali, sarebbe regolare sul territorio italiano e alla vista degli agenti di polizia intervenuti sul posto non avrebbe voluto dare spiegazioni in merito all'episodio.