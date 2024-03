Comitato Insieme per San Giacomo: "Piazzale delle Puglie o via Besenghi possibili siti alternativi a via Frausin"

TRIESTE - Continua la querelle relativa all'impianto sportivo previsto presso l'ex Pavan in via Frausin, dopo lo stop ai lavori. Il Comitato Insieme per San Giacomo sottolinea ancora una volta il fatto di non ritenere l’area ex Pavan di via Frausin la più indicata per l’impianto sportivo da costruire: "Proponiamo come alternativa di edificare l'impianto su parte dell’attuale parcheggio di piazzale delle Puglie. Si salverebbe non solo l’edificio storico ex Pavan, che potrebbe venire ristrutturato per diventare sede della quinta circoscrizione e punto di incontro per giovani ed anziani di San Giacomo, ma anche il campetto coperto di basket e lo si potrebbe rendere fruibile gratuitamente ai ragazzi del rione, oltre che alle scuole di via Frausin, il giardino ex Pavan con i suoi alberi sani e maturi". Per il comitato "in piazzale delle Puglie l’impianto potrebbe essere progettato anche più capiente per assecondare le richieste delle società fruitrici. Inoltre il piano regolatore qualifica quella da noi suggerita come “zona S1 - attrezzature per la viabilità ed i trasporti”, attigua a due “zone S5 - attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto”. Tra le alternative proposte dal comitato c'è quella rappresentata dallo spazio adiacente via Besenghi: "Si potrebbe prendere in esame il piazzale asfaltato compreso fra le palestre delle scuole Oberdan e Da Vinci e il tratto terminale di via Besenghi. Rispetto a via Frausin, presenterebbe il vantaggio di evitare l’abbattimento di alberi e di edifici, di trovarsi in un polo scolastico e sportivo definito dal piano regolatore come “zona S3 - attrezzature per l’istruzione”, oltre che di recuperare proficuamente un piazzale ora inutilizzato".