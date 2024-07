Prende a schiaffi due donne sul bus: denunciato 50enne

TRIESTE - Aggredisce due donne sull'autobus, poi i carabinieri gli trovano in tasca quattro cellulari non suoi: scatta la denuncia per percosse, minaccia, ricettazione e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. E' successo a un 50enne romeno senza fissa dimora e con precedenti di polizia, nella serata del 18 giugno. Nello specifico, i carabinieri della sezione radiomobile di via Hermet sono intervenuti in un autobus di linea urbana dove una donna ha riferito di essere stata schiaffeggiata dall’uomo. Poi la signora si è difesa utilizzando uno spray al peperoncino, costringendo il conducente del mezzo ad arrestare la corsa e permettendo così ai militari di intervenire. Anche l’altra donna sarebbe stata aggredita senza alcun motivo. Nessuna delle due ha subito lesioni tali da dover chiamare il 118.

L’aggressore non ha avuto un atteggiamento collaborativo con i Carabinieri e si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Con sé non aveva documenti ma è stato trovato in possesso di quattro telefoni cellulari non di sua proprietà: per questo è stato denunciato anche per ricettazione.