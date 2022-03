Resistenza a pubblico ufficiale

/ Via del Teatro Romano

Picchia i poliziotti a torso nudo davanti alla Questura: arrestato

L’uomo era stato segnalato perché molestava i clienti dei bar in via Rossini. Poi è stato calmato e portato in Questura per l’identificazione, ma ha nuovamente iniziato a disturbare i passanti, fino a venire alle mani con la Polizia intervenuta