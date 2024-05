Picchiato e rapinato da 12 persone: 29enne in ospedale

TRIESTE - Ancora rapine e violenza in città: nella giornata di ieri un 29enne di nazionalità cubana è stato accerchiato da una dozzina di persone in via Raffineria, non lontano da piazza Garibaldi, quindi picchiato e infine derubato. Come riporta Il Piccolo, gli aggressori sarebbero dei giovani di origine magrebina, che hanno provocato al 29enne dei traumi al volto. L'uomo è stato quindi portato a Cattinara per le cure del caso. Sempre secondo il quotidiano locale, un altro episodio (che non è stato ancora denunciato) sarebbe accaduto nella stessa giornata a San Giacomo, dove un gruppetto di ragazzini di origine straniera avrebbe derubato un minorenne. Sui fatti indaga la polizia di Stato. Da segnalare anche la rissa tra 15 persone con accoltellamento in via della Geppa nel tardo pomeriggio della stessa giornata.