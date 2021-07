"Uomo picchiato in corso Cavour", una signora trova il suo cellulare e glielo restituisce (LA TESTIMONIANZA)

Presunta aggressione ieri sera, martedì 20 ottobre, in corso Cavour. A segnalarlo in redazione una signora che si trovava lì per caso: "Stavo camminando con mia figlia quando ho visto un cellulare a terra. Una ragazza che si trovava lì prima di me mi ha detto che apparteneva a un uomo che era appena stato picchiato, infatti poco lontano c'era un'ambulanza, a cui abbiamo consegnato il telefono". A conferma della testimonianza, è stato accertato da Trieste Prima che un'ambulanza della Sogit è effettivamente intervenuta in codice verde ieri sera alle 20:30 in corso Cavour, all'altezza del civico 6, ma la persona non è stata poi trasportata in ospedale e il mezzo è rientrato in breve tempo. Al momento non risultano denunce contro ignoti.