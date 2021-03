Piccoli ospedali Fvg, Riccardi: "Non ci sarà alcun accorpamento"

"A volte c'è chi, per trovare spazio ed avere un po' di notorietà, va 'sopra le righe' diffondendo notizie prive di fondamento. Non esiste infatti da parte della Regione alcuna volontà di accorpare i piccoli ospedali del Friuli Venezia Giulia". Ad affermarlo è il vicepresidente con delega alla Salute della Regione Riccardo Riccardi.

"A chi chiede la convocazione dell'apposita commissione consiliare competente per discutere di una ventilata possibilità da parte dell'Esecutivo di procedere ad un accorpamento dei piccoli nosocomi - spiega Riccardi - dico di non far sprecare tempo prezioso ai commissari ed utilizzare quel consesso per parlare di temi reali. Non esiste infatti alcuna ipotesi di questo tipo, soprattutto in un momento in cui non solo il Friuli Venezia Giulia ma il mondo intero è alle prese con una pandemia. Fa specie che in una situazione di emergenza come quella attuale ci si possa distrarre sventolando argomenti da campagna elettorale invece che focalizzare l'attenzione su temi di reale interesse".