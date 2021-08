Sfregio alla memoria dell'agente Pierluigi Rotta, rubati i fiori sulla sua tomba

Ignoti hanno trafugato i fiori dalla tomba di Pierluigi Rotta, il poliziotto di Pozzuoli vittima della furia omicida di un dominicano nella Questura di Trieste. "Tutta la mia vicinanza alla Famiglia che ha dovuto subire anche questa vergognosa onta! Rotta Pasquale sono con te e a disposizione per quello che intenderai fare", è l'appello lanciato ai familiari del poliziotto da Francesco Paolo Russo, presidente di All Cops Are Heroes. Tanti i messaggi di sdegno per l'accaduto nel cimitero di Pozzuoli e di solidarietà per la memoria di Rotta e per i suoi familiari.