Pesanti insulti al presidente del Consiglio regionale, la seconda volta in un mese

Ai primi di ottobre, "carogna bocca di fogna" e "infame", ora "troia dello Stato". Il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, è finito ancora una volta nel mirino di ignoti, che hanno scritto insulti contro di lui sui muri della città. In questo caso lo sfondo è rappresentato dalla pensilina dell'autobus di via Val Raccolana, all'incrocio con via Martignacco, nel quartiere del Villaggio del Sole, di fronte alla chiesa parrocchiale di San Cromazio. Come nella prima occasione, è attesa anche questa la solidarietà del mondo della politica.

