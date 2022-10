Ricerche per 53enne scomparso, trovato cadavere in Carso

TRIESTE - Il corpo di Pietro Gianeselli è stato trovato nella boscaglia, in località Bristie, sul Carso triestino. Ad individuare il cadavere sono state le squadre impegnate nella sua ricerca. Il 53enne era scomparso due giorni fa dalla casa dove risiede ad Opicina. Le operazioni sono state coordinate dai vigili del fuoco e si sono concentrate nella zona di Bristie dopo che nella mattinata l'elicottero della guardia di finanza alzatosi in volo da Bolzano (e non da Malpensa, come inizialmente trascritto), è riuscito a triangolare con precisione la posizione del cellulare di Gianeselli. Il telefono emetteva ancora segnale e risultava acceso. Sul posto anche i carabinieri che hanno dato la triste notizia ai famigliari.