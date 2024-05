Pietro Montrone sarà il nuovo procuratore di Pordenone

TRIESTE - Il procuratore Pietro Montrone, in servizio alla procura di Trieste, diventerà il nuovo procuratore capo della Destra Tagliamento. Il Consiglio superiore della magistratura ha votato all'unanimità, e ora Montrone torna a Pordenone dopo aver già lavorato come pubblico ministero. Originario di Ceirgnola in provincia di Foggia, ha 63 anni, succede a Raffaele Tito che dal giugno del 2023 si è trasferito a Verona. L'ufficialità della nomina di Montrone è arrivata dopo la proposta di febbraio avanzata dalla Quinta commissione del Csm.