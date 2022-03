Comitato pineta di Cattinara: "Il Comune rinvia per l'ennesima volta la mozione"

Riceviamo e pubblichiamo da Paolo Radivo del Comitato spontaneo per la pineta di Cattinara

Il Consiglio comunale di Trieste, ieri, ha chiuso la propria seduta alle 19.21, come proposto dal Capogruppo di Fratelli d’Italia Medau tramite un’apposita mozione d’ordine approvata con 21 sì, 15 no e un astenuto. In questo modo ha evitato ancora una volta di trattare la mozione dal titolo 'Ridefinizione urgente dell’Accordo di programma per il riordino del complesso ospedaliero di Cattinara'.

La mozione ha come primo firmatario il Capogruppo di Adesso Trieste Riccardo Laterza ed è stata presentata il 13 dicembre 2021 con la firma anche di altri consiglieri di Adesso Trieste, PD, Punto Franco e M5S. Recependo le istanze del Comitato spontaneo per la Pineta di Cattinara, impegna il Sindaco e l’Assessore competente «ad attivarsi urgentemente nei confronti degli altri soggetti firmatari (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ASUGI, IRCCS Burlo Garofolo e ANAS SpA) al fine di procedere a una revisione dell’Accordo di Programma che preveda soluzioni alternative a quelle attualmente definite per l’area di Cattinara, garantendo la preservazione dell’area naturale della Pineta di Cattinara» e «a coinvolgere attivamente la comunità locale di Cattinara, il Comitato Spontaneo per la Pineta di Cattinara, i poli scolastici con lingua d’insegnamento italiana e slovena, le associazioni attive sul territorio e le Circoscrizioni VI e VII nella rigenerazione complessiva del borgo, inclusa l’adeguata valorizzazione dell’area cosiddetta “ex Collini”».

La mozione si trascinava in Consiglio comunale dalla seduta del 25 gennaio. Ogni volta infatti la maggioranza l’aveva rinviata tramite una mozione d’ordine. Così è avvenuto anche oggi.

Dopo che l’Assessore De Blasio ha fatto propria a nome della Giunta la mozione urgente 28/22 sulla sicurezza, Laterza ha chiesto con una mozione d’ordine di anticipare la mozione su Cattinara rispetto alle altre in calendario, osservando come diversi abitanti di Cattinara fossero nuovamente collegati da remoto proprio perché sensibili al tema. Il Presidente del Consiglio comunale Di Paola Panteca si è dichiarato disponibile all’anticipo. Ma il Capogruppo di Forza Italia Polacco si è detto contrario, sostenendo la necessità di seguire l’ordine di presentazione. La mozione d’ordine di Laterza è stata bocciata con 16 no, 13 sì e 5 astenuti.

Anche oggi la maggioranza, facendo un ennesimo duplice sgarbo sia ai presentatori sia ai residenti e agli amanti della natura, ha avuto paura di assumersi le proprie responsabilità circa il brutale abbattimento della Pineta di Cattinara, voluto da ASUGI e Regione con l’assenso del Comune di Trieste, del “Burlo Garofolo” e dell’ANAS. Fino a quando continuerà questo atteggiamento grottesco, oltre che irriguardoso verso le cittadine e i cittadini?